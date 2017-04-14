«Коммерсантъ» выяснил, как купить запретные турецкие помидоры

В России запрещенные к ввозу турецкие огурцы и помидоры можно купить на интернет-площадке «Агробазар.ру», узнал «Коммерсантъ». Об этой схеме изданию рассказал зампред правительства Подмосковья Денис Буцаев, в администрации региона о ней узнали от местных предпринимателей. О площадке уже сообщили в Минсельхоз, на запрос газеты ведомство не ответило. «Точная схема поставок нам неизвестна, но мы знаем, что грузы идут через страны Таможенного союза», - заявил Буцаев.

По данным исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, для импорта в России регистрируется фирма-однодневка, которая продает груз другой компании, а затем ликвидируется, так что невозможно отследить происхождение товара у продавца. По подсчетам Глушкова, сейчас на Турцию приходится до 50% всего серого импорта томатов в Россию. Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич отметил, что единственный способ бороться с этой торговлей, когда сервер торговой площадки находится не в России, это блокировка сайта.

«Агробазар.ру» называет себя доской объявлений для фермеров или торговых компаний и покупкой и продажей не занимается. Сайт зарегистрирован в феврале 2009 г., владелец домена — неизвестное частное лицо, следует из данных регистратора доменных имен «Рег.ру». «Агробазар.ру» принадлежит и администрируется неким ООО «Техторг», говорится на сайте. Сервер расположен в Нюрнберге, пишет газета. В марте об инвестициях в сайт «Агробазар» журналу De Facto рассказывал воронежский предприниматель Михаил Мануковский, отмечает издание. Связаться с ним «Коммерсанту» не удалось, «Агробазар» на запрос не ответил.

Корреспондент газеты увидел на сайте несколько страниц с объявлениями о продаже турецких томатов, огурцов и других овощей и фруктов. Стоимость томатов составляла 20-100 руб. за килограмм. Это цена на складе в Турции, рассказал один из продавцов журналисту. В России отпускная цена томатов от производителя — от 80 руб. за килограмм, по данным Национального плодоовощного союза.