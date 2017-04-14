Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 апреля 2017 года

Политика

Министры иностранных дел России, Сирии и Ирана выступили в поддержку сирийского президента Башара Асада, назвав сфабрикованными обвинения США и других стран в применении им химического оружия читать на WSJ.com

Использование русского языка в большинстве бывших советских республик снижается, согласно Euromonitor International. Некоторые специалисты отчасти объясняют это желанием этих стран оградить себя от влияния России и укрепить отношения с Западом и Азией читать на FT.com

Отношения между Северной Кореей и США обостряются, и Пхеньян даже предупредил о готовности защитить себя с помощью ядерного оружия. Китай заявил, что конфликт может начаться в любой момент, и призвал стороны не провоцировать друг друга. Американские чиновники утверждают, что Северная Корея может провести очередные ядерные испытания уже в выходные читать на FT.com

США сбросили «мать всех бомб» – самую крупную бомбу из своего неядерного арсенала – на комплекс пещер и туннелей «Исламского государства» (запрещено в России) в Афганистане читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп недавно изменил свою позицию по Китаю, НАТО и некоторым другим важным вопросам. Это подчеркивает, какое влияние на него оказывают бывшие бизнесмены, входящие в его администрацию, а также руководители крупнейших компаний читать на WSJ.com

Венесуэлу сотрясают все более кровавые протесты против президента Николаса Мадуро. В последние дни погибло уже несколько человек, а многие ранены и задержаны читать на FT.com

Бывший топ-менеджер строительной компании Odebrecht расскзал бразильским властям о том, что в 2010 г. он встретился с нынешним президентом Мишелем Темером и договорился дать его партии взятку в размере $40 млн в обмен на контракт на строительство. Темер отрицает, что обсуждал с ним взятку читать на WSJ.com

В воскресенье в Турции пройдет референдум о конституционной реформе, которая может укрепить власть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Но исход референдума пока неясен, показывают опросы читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

После победы Трампа на выборах многие бизнесмены надеялись на скорую отмену антироссийских санкций. Но надежды на это снижаются из-за новых геополитических разногласий между двумя странами читать на FT.com

Китай потратил около $1 трлн, или четверть своих валютных резервов, на поддержание курса юаня в последние два с половиной года. Но это может сказаться не только на резервах, но и на экономическом росте. По мнению экономистов, стремление поддержать национальную валюту мешает центробанку бороться с другими экономическими проблемами читать на WSJ.com

Все больше опрошенных WSJ специалистов ухудшают свои прогнозы экономического роста в США, так как снижаются их надежды на крупное фискальное стимулирование и выполнение других предвыборных обещаний Трампа читать на WSJ.com

Индустрия

Пассажир, которого силой вывели с рейса United Airlines, в результате инцидента сломал нос и потерял два зуба. Возможно, он подаст в суд на авиакомпанию, заявил его адвокат читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Volkswagen заявила, что реализует программу по выкупу дизельных автомобилей в США в связи с «дизельгейтом» быстрее, чем ожидалось читать на WSJ.com

General Motors построит в Сан-Франциско объект для разработки самоуправляемых автомобилей и наймет туда 1100 человек читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Солнечные панели становятся все дешевле в США. Это вредит компаниям, сдающим такие панели в аренду, поскольку владельцы домов теперь предпочитают их покупать читать на WSJ.com

Финансы

JPMorgan Chase и Citigroup, одни из крупнейших банков США, отчитались о росте прибыли в I квартале. Но они предупредили инвесторов не ожидать слишком быстрого улучшения результатов, несмотря на рост процентных ставок и избрание президентом Трампа. Также банки высказались против призывов разделить их на части читать на WSJ.com читать на FT.com

Прибыль Wells Fargo в I квартале практически не изменилась на фоне снижения выручки от ипотечного бизнеса и последствий скандала с открытием фальшивых счетов сотрудниками банка читать на WSJ.com читать на FT.com

Топ-менеджеры Credit Suisse согласились на сокращение своих бонусов на 40% после критики предыдущего плана акционерами и политиками читать на FT.com

UBS пытается возродить свой бизнес по управлению активами. Еще 10 лет назад банк был мировым лидером в этой отрасли, но в прошлом году переместился уже на 14-е место в списке крупнейших управляющих активами читать на FT.com

Технологии

Американский производитель чипов Broadcom пока является главным претендентом на покупку полупроводникового бизнеса Toshiba более чем за $18 млрд. Его в этом поддерживают крупные японские банки читать на FT.com

В четверг выяснилось, что молодой инженер из Кремниевой долины Остин Расселл пять лет назад создал стартап Luminar Technologies, разрабатывающий сенсоры для самоуправляемых автомобилей. Расселлу тогда было всего 17 лет, но его поддерживает венчурный инвестор Питер Тиль. Расселл утверждает, что его сенсоры намного лучше тех, что используются сейчас читать на FT.com

Планам Uber по разработке самоуправляемых автомобилей мешает судебное разбирательство с Waymo, бывшим подразделением Google, которая обвиняет ее в краже коммерческих секретов читать на FT.com

Акции крупнейших технологических компаний США из индекса S&P 500 в четверг подешевели десятую сессию подряд, чего не было уже почти пять лет. Но с начала года акции этих компаний подорожали сильнее акций представителей других секторов читать на WSJ.com

NASA будет полагаться на коммерческих партнеров в исследовании Солнечной системы в ближайшие 20 лет. Этим ведомство ответило на критику о недостаточном финансировании и техническом планировании программы по отправке астронавтов на Марс читать на WSJ.com

Медиабизнес

Facebook объяснила ошибкой модераторов то, что она не убрала со своего сайта десятки изображений и видео с детской порнографией после предупреждения о них. Причем написала об этом британская газета The Times, предупредившая ее об этом контенте с помощью фиктивного профиля на Facebook читать на FT.com

Потребительский рынок

У Uber снова возникли проблемы с регуляторами в Европе. Они затмевают то, что ей удалось добиться восстановления своего сервиса в Тайване спустя два месяца после его запрета из-за разногласий с властями читать на WSJ.com

Менеджмент

Удивительно, что сельский округ Тонлу в Китае является родиной основателей сразу четырех курьерских империй. За последние 16 месяцев все четыре компании вышли на китайские и иностранные фондовые биржи, превратив их основателей в миллиардеров. Такой успех в бизнесе связан с готовностью местных жителей преодолевать трудности читать на FT.com

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