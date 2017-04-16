Анонс «Ведомостей» на 17 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

гендиректор «Югории» Алексей Охлопков рассказал, как сделал ее прибыльной;

спрос на туры в Турцию почти полностью восстановился;

американцы все больше недовольны налогами.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кому принадлежит самая дорогая в Москве квартира и что еще принадлежит ее владельцу

и статью на полосе «Комментарии»: Brexit вызвал ряд любопытных экономических явлений.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».