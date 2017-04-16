Анонс «Ведомостей» на 17 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
гендиректор «Югории» Алексей Охлопков рассказал, как сделал ее прибыльной;
спрос на туры в Турцию почти полностью восстановился;
американцы все больше недовольны налогами.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кому принадлежит самая дорогая в Москве квартира и что еще принадлежит ее владельцу
и статью на полосе «Комментарии»: Brexit вызвал ряд любопытных экономических явлений.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».