Анонс «Ведомостей» на 17 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

гендиректор «Югории» Алексей Охлопков рассказал, как сделал ее прибыльной;

спрос на туры в Турцию почти полностью восстановился;

американцы все больше недовольны налогами.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кому принадлежит самая дорогая в Москве квартира и что еще принадлежит ее владельцу

и статью на полосе «Комментарии»: Brexit вызвал ряд любопытных экономических явлений.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 14 апреля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 11 апреля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 10 апреля 2017 года
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