Анонс «Ведомостей» на 11 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

быстрее всего спрос на кадры в России растет в химической промышленности;

весь мир ждет «Форсажа-8» и не идет на другие премьеры;

от Рекса Тиллерсона ждут рассказа о приоритетах Белого дома.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: руководитель крупнейшей газо- и нефтедобывающей компании в Германии Wintershall Holding Марио Мерен объяснил в интервью, почему отказ от строительства «Южного потока» был ошибкой

и статью на полосе «Комментарии»: почему неэффективны официальные антитеррористические практики.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».