Анонс «Ведомостей» на 11 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
быстрее всего спрос на кадры в России растет в химической промышленности;
весь мир ждет «Форсажа-8» и не идет на другие премьеры;
от Рекса Тиллерсона ждут рассказа о приоритетах Белого дома.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: руководитель крупнейшей газо- и нефтедобывающей компании в Германии Wintershall Holding Марио Мерен объяснил в интервью, почему отказ от строительства «Южного потока» был ошибкой
и статью на полосе «Комментарии»: почему неэффективны официальные антитеррористические практики.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».