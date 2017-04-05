Анонс «Ведомостей» на 6 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Навальный – агент Запада, но протесты против коррупции – дело нужное, считают россияне;
Китай стал крупнейшим импортером нефти из США;
индексы ММВБ и РТС станут рассчитываться по-новому.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такой Дэвид Дэвис, министр по выходу Великобритании из ЕС
и статью на полосе «Комментарии»: о неравенстве в судах владельцев дешевых и дорогих машин.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».