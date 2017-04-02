Анонс «Ведомостей» на 3 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Россия может изменить стратегию в космосе;

Дональд Трамп отпугивает туристов;

два чеха сумели сделать Avast «единорогом», предлагая программы бесплатно.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в деле Татфондбанка было все - от вывода активов до обмана вкладчиков

и статью на полосе «Комментарии»: доходы чиновников прозрачны для спецслужб, и этого достаточно.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 31 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 29 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 28 марта 2017 года
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