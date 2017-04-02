Анонс «Ведомостей» на 3 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Россия может изменить стратегию в космосе;
Дональд Трамп отпугивает туристов;
два чеха сумели сделать Avast «единорогом», предлагая программы бесплатно.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в деле Татфондбанка было все - от вывода активов до обмана вкладчиков
и статью на полосе «Комментарии»: доходы чиновников прозрачны для спецслужб, и этого достаточно.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».