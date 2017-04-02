Анонс «Ведомостей» на 3 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Россия может изменить стратегию в космосе;

Дональд Трамп отпугивает туристов;

два чеха сумели сделать Avast «единорогом», предлагая программы бесплатно.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в деле Татфондбанка было все - от вывода активов до обмана вкладчиков

и статью на полосе «Комментарии»: доходы чиновников прозрачны для спецслужб, и этого достаточно.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».