Анонс «Ведомостей» на 31 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
чем ниже явка на выборы, тем выше митинговая активность;
при разводе долги делить сложнее, чем нажитое имущество;
укрепление рубля оставило многих инвесторов без прибыли;
музыканты нашли новый способ зарабатывать в интернете.
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И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».