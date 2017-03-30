Анонс «Ведомостей» на 31 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

чем ниже явка на выборы, тем выше митинговая активность;

при разводе долги делить сложнее, чем нажитое имущество;

укрепление рубля оставило многих инвесторов без прибыли;

музыканты нашли новый способ зарабатывать в интернете.

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И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».