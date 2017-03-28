Анонс «Ведомостей» на 29 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

когда бывают полезные зарплаты ниже прожиточного минимума;

антиамериканизм – главный мотив сотрудничества России и Ирана;

ОПЕК может вести политику по сокращению нефтедобычи в зависимости от действий России.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: генеральный секретарь FIFA Фатма Самура рассказала об изменении бизнес-модели FIFA и чемпионате мира в России

и статью на полосе «Комментарии»: как власть утратила способность говорить нормальным языком.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».