Анонс «Ведомостей» на 29 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

когда бывают полезные зарплаты ниже прожиточного минимума;

антиамериканизм – главный мотив сотрудничества России и Ирана;

ОПЕК может вести политику по сокращению нефтедобычи в зависимости от действий России.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: генеральный секретарь FIFA Фатма Самура рассказала об изменении бизнес-модели FIFA и чемпионате мира в России

и статью на полосе «Комментарии»: как власть утратила способность говорить нормальным языком.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 28 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 27 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 24 марта 2017 года
Фото