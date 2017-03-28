Анонс «Ведомостей» на 29 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
когда бывают полезные зарплаты ниже прожиточного минимума;
антиамериканизм – главный мотив сотрудничества России и Ирана;
ОПЕК может вести политику по сокращению нефтедобычи в зависимости от действий России.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: генеральный секретарь FIFA Фатма Самура рассказала об изменении бизнес-модели FIFA и чемпионате мира в России
и статью на полосе «Комментарии»: как власть утратила способность говорить нормальным языком.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».