Анонс «Ведомостей» на 27 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

с распределением «дальневосточных гектаров» возникли проблемы;

ГАЗ каждый год показывал результат лучше рынка, рассказал в интервью партнер Олега Дерипаски Зигфрид Вольф;

россияне все чаще путешествуют, не покупая туры у агентств.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Белоруссия снабжает Россию санкционными продуктами

и статью на полосе «Комментарии»: нынешние протесты очень не похожи на прежнюю протестную волну.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».