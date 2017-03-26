Анонс «Ведомостей» на 27 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
с распределением «дальневосточных гектаров» возникли проблемы;
ГАЗ каждый год показывал результат лучше рынка, рассказал в интервью партнер Олега Дерипаски Зигфрид Вольф;
россияне все чаще путешествуют, не покупая туры у агентств.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Белоруссия снабжает Россию санкционными продуктами
и статью на полосе «Комментарии»: нынешние протесты очень не похожи на прежнюю протестную волну.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».