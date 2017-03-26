Анонс «Ведомостей» на 27 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

с распределением «дальневосточных гектаров» возникли проблемы;

ГАЗ каждый год показывал результат лучше рынка, рассказал в интервью партнер Олега Дерипаски Зигфрид Вольф;

россияне все чаще путешествуют, не покупая туры у агентств.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Белоруссия снабжает Россию санкционными продуктами

и статью на полосе «Комментарии»: нынешние протесты очень не похожи на прежнюю протестную волну.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 24 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 23 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 22 марта 2017 года
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