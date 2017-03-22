Анонс «Ведомостей» на 23 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Эльвиру Набиуллину выдвинули на второй срок;

популярность киберспорта растет, увеличивается и количество жуликов в этой сфере;

самая богатая женщина, родившаяся в СССР, уверена, что сможет выкупить весь бизнес Louis-Dreyfus.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как работодатели уживаются с «неувольняемыми» сотрудниками

и статью на полосе «Комментарии»: секреты популистской риторики: как стать «народным» политиком.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».