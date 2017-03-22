Анонс «Ведомостей» на 23 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Эльвиру Набиуллину выдвинули на второй срок;

популярность киберспорта растет, увеличивается и количество жуликов в этой сфере;

самая богатая женщина, родившаяся в СССР, уверена, что сможет выкупить весь бизнес Louis-Dreyfus.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как работодатели уживаются с «неувольняемыми» сотрудниками

и статью на полосе «Комментарии»: секреты популистской риторики: как стать «народным» политиком.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 22 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 21 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 20 марта 2017 года
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