Анонс «Ведомостей» на 23 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Эльвиру Набиуллину выдвинули на второй срок;
популярность киберспорта растет, увеличивается и количество жуликов в этой сфере;
самая богатая женщина, родившаяся в СССР, уверена, что сможет выкупить весь бизнес Louis-Dreyfus.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как работодатели уживаются с «неувольняемыми» сотрудниками
и статью на полосе «Комментарии»: секреты популистской риторики: как стать «народным» политиком.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».