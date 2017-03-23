Анонс «Ведомостей» на 24 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

ФРС может согласиться на инфляцию повыше при низких ставках;

преподаватель МАТИ со студентами разработал «умный дом» для многоэтажек;

все больше стартапов зарабатывают на космосе.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: через 40 дней истекает срок подачи налоговой декларации – кто в зоне особого внимания налоговиков

и статью на полосе «Комментарии»: Европейский университет оценен в стоимость кирпичей и бетона.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 23 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 22 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 21 марта 2017 года
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