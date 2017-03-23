Анонс «Ведомостей» на 24 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

ФРС может согласиться на инфляцию повыше при низких ставках;

преподаватель МАТИ со студентами разработал «умный дом» для многоэтажек;

все больше стартапов зарабатывают на космосе.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: через 40 дней истекает срок подачи налоговой декларации – кто в зоне особого внимания налоговиков

и статью на полосе «Комментарии»: Европейский университет оценен в стоимость кирпичей и бетона.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».