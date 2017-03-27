Анонс «Ведомостей» на 28 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Жан-Клод Юнкер рассказал, что и когда в Европе пошло не так;

допускать рядовых сотрудников на заседания советов директоров нужно, не бесполезно;

«Красавица и чудовище» – четвертый подряд диснеевский релиз, собравший больше $600 млн по всему миру.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: по России станут ездить ультракомпактные автомобили (приложение «Поддержка стартапов»)

и статью на полосе «Комментарии»: протестов такого вида и состава еще не было – говорит ли это о популярности Навального?

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 27 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 24 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 23 марта 2017 года
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