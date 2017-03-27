Анонс «Ведомостей» на 28 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Жан-Клод Юнкер рассказал, что и когда в Европе пошло не так;

допускать рядовых сотрудников на заседания советов директоров нужно, не бесполезно;

«Красавица и чудовище» – четвертый подряд диснеевский релиз, собравший больше $600 млн по всему миру.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: по России станут ездить ультракомпактные автомобили (приложение «Поддержка стартапов»)

и статью на полосе «Комментарии»: протестов такого вида и состава еще не было – говорит ли это о популярности Навального?

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».