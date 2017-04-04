Анонс «Ведомостей» на 5 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

слежку за сотрудниками компании объясняют заботой о взаимодействии в коллективе;

эксперты спорят, кто лучше работает – семейные или холостые;

стартапы заставили Gillette снизить цены на бритвы.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор «Трансконтейнера» Петр Баскаков рассказал в интервью, как быть прибыльнее Apple

и статью на полосе «Комментарии»: волна протестов обнажила плачевное состояние пропаганды.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».