Анонс «Ведомостей» на 10 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

рынки спокойно отреагировали на удар по Сирии, исключение – Россия;

ряд смартфонов в интернете продается лучше, чем в обычных магазинах;

потомок владельца Fiat реорганизует семейный бизнес.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как московские власти выбирают пятиэтажки для сноса

и статью на полосе «Комментарии»: футбол как антикоррупционный протест.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».