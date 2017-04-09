Анонс «Ведомостей» на 10 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
рынки спокойно отреагировали на удар по Сирии, исключение – Россия;
ряд смартфонов в интернете продается лучше, чем в обычных магазинах;
потомок владельца Fiat реорганизует семейный бизнес.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как московские власти выбирают пятиэтажки для сноса
и статью на полосе «Комментарии»: футбол как антикоррупционный протест.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».