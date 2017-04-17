Белоруссия назвала скидку на российский газ прежде «Газпрома»

Цена российского газа для Белоруссии в 2019 г. будет меньше, чем в 2018 г.: $127 за 1000 куб. м по сравнению со $129, сообщил агентству «Белта» вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. «В 2018 г. цена на газ будет $129 за 1000 куб. м вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ, – подчеркнул вице-премьер. – Если бы все оставалось как до начала переговоров, то цена была бы под $150, поэтому это скидка существенная».

Вице-премьер России Аркадий Дворкович говорил, что цена на российский газ для Белоруссии с 2018 г. составит менее $130 за 1000 куб. м и что конкретный размер скидки назовет «Газпром». Однако компания эту информацию не раскрывала.

Как сообщил Семашко, стороны договорились, что формула определения цены на газ для Белоруссии будет привязана к стоимости в Ямало-Ненецком автономном округе и будут применяться понижающие коэффициенты, благодаря которым цена газа для Белоруссии будет снижаться.

На минувшей неделе «Газпром» сообщил, что Белоруссия погасила долг перед ним – $726,2 млн. 13 апреля «Газпром» и Белоруссия подписали условия поставок газа на 2017–2019 гг. Кроме того, «Транснефть» подписала с Белоруссией график дополнительных поставок нефти.

По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн, а за весь год задолженность достигает $500 млн. Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т.