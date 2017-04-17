Россияне сократили расходы в зарубежных поездках на треть в 2016 году – РСТ

Россияне в 2016 г. сократили расходы на зарубежные поездки на треть ($24 млрд), сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

В 2015 г. россияне также сократили расходы во время заграничных поездок на 30% в годовом выражении. В 2014 г. снижение составило всего 6%. Лидерами по тратам в зарубежных путешествиях по-прежнему остаются Китай ($261 млрд) и США ($122 млрд), в первую пятерку также вошли Германия, Великобритания и Франция.

По данным Росстата, в 2016 г. поток российских туристов за рубеж сократился на 7,9% по сравнению с показателем 2015 г. Всего в 2016 г. россияне совершили 31,7 млн поездок за рубеж. Согласно статистике Пограничной службы, из них 9,9 млн выездов были совершены с целью туризма, что на 18,5% меньше, чем в 2015 г.