10 самых безопасных стран и Россия
Список государств, занявших первые строчки в рейтинге Всемирного экономического форума
Первое место в рейтинге самых безопасных стран для туристов заняла Финляндия. Рейтинг составили эксперты Всемирного экономического форума. Как отмечают аналитики форума, Финляндия сумела сохранить свою лидирующую позицию в области безопасности, несмотря на растущие опасения в Европе, касающиеся террористических угроз
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На втором месте в рейтинге оказались Объединенные Арабские Эмираты, в прошлом рейтинге эта страна заняла третье место
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На четвертом месте – Оман. Рейтинг составляли на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу
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Гонконг – пятый среди самых бесопасных стран. Всего эксперты оценили 136 государств
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На шестом месте – Сингапур
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Норвегия – седьмая
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Швейцария занимает восьмую строчку рейтинга
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На девятом месте – Руанда
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Катар замыкает топ-10. В предыдущем рейтинге эта страна была второй
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Россия не смогла попасть в первую сотню и заняла 109-е место. В предыдущем рейтинге, который вышел в 2015 г., Россия занимала 126-е место
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Последней в списке безопасности стала Колумбия (136-е место)
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