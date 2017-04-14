10 самых безопасных стран и Россия

Andrey Rudakov / Bloomberg

Первое место в рейтинге самых безопасных стран для туристов заняла Финляндия. Рейтинг составили эксперты Всемирного экономического форума. Как отмечают аналитики форума, Финляндия сумела сохранить свою лидирующую позицию в области безопасности, несмотря на растущие опасения в Европе, касающиеся террористических угроз

1/12