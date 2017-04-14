Безопасность и право

10 самых безопасных стран и Россия

Список государств, занявших первые строчки в рейтинге Всемирного экономического форума
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Первое место в рейтинге самых безопасных стран для туристов заняла Финляндия. Рейтинг составили эксперты Всемирного экономического форума. Как отмечают аналитики форума, Финляндия сумела сохранить свою лидирующую позицию в области безопасности, несмотря на растущие опасения в Европе, касающиеся террористических угроз
Andrey Rudakov / Bloomberg
Первое место в рейтинге самых безопасных стран для туристов заняла Финляндия. Рейтинг составили эксперты Всемирного экономического форума. Как отмечают аналитики форума, Финляндия сумела сохранить свою лидирующую позицию в области безопасности, несмотря на растущие опасения в Европе, касающиеся террористических угроз
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На втором месте в рейтинге оказались Объединенные Арабские Эмираты, в прошлом рейтинге эта страна заняла третье место
Reuters
На втором месте в рейтинге оказались Объединенные Арабские Эмираты, в прошлом рейтинге эта страна заняла третье место
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Замыкает тройку лидеров Исландия
Ingolfur Juliusson / Reuters
Замыкает тройку лидеров Исландия

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На четвертом месте – Оман. Рейтинг составляли на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу
Hamid alQasmi / AP
На четвертом месте – Оман. Рейтинг составляли на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу
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Гонконг – пятый среди самых бесопасных стран. Всего эксперты оценили 136 государств
Kin Cheung / AP
Гонконг – пятый среди самых бесопасных стран. Всего эксперты оценили 136 государств
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На шестом месте – Сингапур
Wong Maye-E / AP
На шестом месте – Сингапур
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Норвегия – седьмая
Yannis Behrakis / Reuters
Норвегия – седьмая
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Швейцария занимает восьмую строчку рейтинга
Anja Niedringhaus / AP
Швейцария занимает восьмую строчку рейтинга
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На девятом месте – Руанда
Ben Curtis / AP
На девятом месте – Руанда
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Катар замыкает топ-10. В предыдущем рейтинге эта страна была второй
Stephanie McGehee / Reuters
Катар замыкает топ-10. В предыдущем рейтинге эта страна была второй
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Россия не смогла попасть в первую сотню и заняла 109-е место. В предыдущем рейтинге, который вышел в 2015 г., Россия занимала 126-е место
Евгений Разумный / Ведомости
Россия не смогла попасть в первую сотню и заняла 109-е место. В предыдущем рейтинге, который вышел в 2015 г., Россия занимала 126-е место
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Последней в списке безопасности стала Колумбия (136-е место)
Fernando Vergara / AP
Последней в списке безопасности стала Колумбия (136-е место)
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  • Первое место в рейтинге самых безопасных стран для туристов заняла Финляндия. Рейтинг составили эксперты Всемирного экономического форума. Как отмечают аналитики форума, Финляндия сумела сохранить свою лидирующую позицию в области безопасности, несмотря на растущие опасения в Европе, касающиеся террористических угроз
  • На втором месте в рейтинге оказались Объединенные Арабские Эмираты, в прошлом рейтинге эта страна заняла третье место
  • Замыкает тройку лидеров Исландия<br><br>
  • На четвертом месте – Оман. Рейтинг составляли на основе различных факторов, включая вооруженные конфликты, уровень преступности и террористическую угрозу
  • Гонконг – пятый среди самых бесопасных стран. Всего эксперты оценили 136 государств
  • На шестом месте – Сингапур
  • Норвегия – седьмая
  • Швейцария занимает восьмую строчку рейтинга
  • На девятом месте – Руанда
  • Катар замыкает топ-10. В предыдущем рейтинге эта страна была второй
  • Россия не смогла попасть в первую сотню и заняла 109-е место. В предыдущем рейтинге, который вышел в 2015 г., Россия занимала 126-е место
  • Последней в списке безопасности стала Колумбия (136-е место)
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