Олег Иванов возглавил газовый холдинг «Роснефти» «РН-Газ»

Олег Иванов сменил Александра Попова на посту генерального директора ООО «РН-Газ» - компании, консолидирующей газовые активы «Роснефти», свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Иванов занимает пост директора департамента управления эффективностью и развития газового бизнеса «Роснефти».

В начале года «Роснефть» провела консолидацию пяти юридических лиц газового направления в одно: ООО «Нефтегазовая компания ИТЕРА», ООО «Энергогазовая компания ЭНЕКО», ООО «Линко-оптим», АО «Фирма "Проект"» и ООО «РН-Газ». Единая компания также получила название «РН-Газ».