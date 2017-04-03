«Роснефть» начала бурение на Хатанге

«Роснефть» приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская – 1 на Хатангском лицензионном участке. Компания отмечает, что это самая северная скважина на российском арктическом шельфе.

«Впервые в истории бурение будет проводиться на континентальном шельфе Восточной Арктики. Ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, составляет 9,5 млрд т нефтяного эквивалента», – отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он добавил, что по результатам сейсморазведочных работ в море Лаптевых выявлено в четыре раза больше перспективных структур, чем предполагалось ранее: 114 против 28.

Центрально-Ольгинская – 1 будет пробурена под акваторией моря Лаптевых. Бурение будет проводиться с берега полуострова Хара-Тумус, что, как рассчитывает «Роснефть», позволит значительно снизить затраты на строительство скважины. Проектная глубина скважины составит до 5000 м с последующей боковой горизонтальной врезкой. Бурение будет вести подразделение НК – «РН-Бурение». Ближайший населенный пункт – село Хатанга – находится в 350 км от места бурения.

Вблизи полуострова Хара-Тумус отсутствуют морские порты, период навигации в этом районе не превышает двух месяцев в год. В 2016 г. в период летней навигации из морского порта Архангельск на место проведения буровых работ было доставлено свыше 8000 т грузов.

«Роснефть» получила лицензию на Хатангский участок в конце 2015 г. Тогда сообщалось, что прогнозные ресурсы участка по категории D2 на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья России составляют: нефть – 288,1 млн т (геологические запасы) и 82,8 млн т (извлекаемые запасы), газ – 228,2 млрд куб. м, конденсат – 20,8 млн т (геологические запасы) и 13,6 млн т (извлекаемые запасы). Между тем позднее «Роснефть» переоценила ресурсы на Хатанге в сторону снижения.

По информации, представленной в конце сентября прошлого года, прогнозные извлекаемые ресурсы Хатангского участка составляют по нефти + конденсат – 58,6 млн т, по газу – 116,5 млрд куб. м. Как пояснял «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, «Роснефть», получив лицензию на Хатангу, уточнила ресурсы участка с учетом своего опыта.

Как сообщалось, в ближайшее время на Хатанге также планирует начать бурение «Лукойл», который владеет лицензией на Восточно-Таймырский участок. Ресурсы нефти в пределах сухопутной части Восточно-Таймырского участка по категории D2 на 1 января 2009 г. составляют 4,5 млн т, газа по этой же категории – 9,3 млрд куб. м, конденсата – 0,5 млн т.