Алекперов доложил Медведеву, что «Лукойл» начнет бурение на Хатанге

«Лукойл» в ближайшие десять дней может начать разведочное бурение на Хатанге, заявил президент компании Вагит Алекперов на встрече в Горках с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Мы проделали уникальную работу - и компания "Лукойл", и компания "Роснефть" по мобилизации и выходу в этот район - это Хатанга, Таймырский регион, где сегодня завезены уже буровые установки, и мы надеемся, в ближайшую неделю-десять дней начнется разведочное бурение», - сказал Алекперов.

По его словам, есть «хорошая надежда», что будет открыта «новая нефтегазовая провинция». Вместе с тем президент «Лукойла» отметил, что объемы запасов на этом месторождении пока не ясны.

Территория вблизи Хатангского залива к востоку от Таймыра в последние годы стала предметом ожесточенного спора между «Роснефтью» и «Лукойлом». Президент «Лукойла» Вагит Алекперов характеризовал Восточно-Таймырский участок президенту России Владимиру Путину в 2013 г. как «медвежий угол». Там, по его словам, нет никакой инфраструктуры, а одна скважина будет стоить $200 млн. Но тем не менее «Лукойл» готов вести там геологоразведку, обещал Алекперов.

В итоге «Лукойлу» удалось получить сухопутную часть Восточно-Таймырского участка, хотя «Роснефть» в 2015 г. несколько месяцев оспаривала это в суде. Затем претензии «Роснефть» сняла и получила морскую часть участка – в Хатангском заливе и на шельфе моря Лаптевых.