Топ-менеджер «Новатэка» возглавил «Криогаз-Высоцк»

Гендиректор «Арктик СПГ 2» Сергей Соловьев возглавил ООО «Криогаз-Высоцк», строящий среднетоннажный СПГ-завод в Ленинградской области (принадлежит Газпромбанку), следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что «Новатэк» ведет переговоры о покупке СПГ-проектов «Криогаза», в частности «Криогаз-Высоцка».

Президент компании Леонид Михельсон, комментируя эту информацию, сказал: «В принципе мы заинтересованы в такого типа проектах».