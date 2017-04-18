Рогозин возглавит совет директоров Глонасс – «Коммерсантъ»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров «Глонасс», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании и аппарате правительства. Чиновник возглавляет Военно-промышленнунную комиссию (ВПК), которая курирует развитие системы по поручению президента.

В задачи Рогозина будет входить обеспечение интеграции «Глонасс» с системой взимания платы с грузового транспорта «Платон». Этот проект также будет курировать ВПК. В феврале вице-премьер докладывал президенту о целесообразности сохранения 100-процентного госучастия в АО «Глонасс» в ближайшие два года, а также предлагал заблокировать передачу компании в собственность «Ростеха» и «Роскосмоса», хотя на этом настаивал Минтранс. Президент поддержал вице-премьера.

В марте временно исполняющим обязанности гендиректора «Глонасс» был назначен Андрей Жерегеля, работавший помощником Рогозина в бытность его постпредом при НАТО. Источник издания полагает, что Жерегеля проработает в своей должности еще, минимум, полгода. Рогозин же во главе совет директоров получит дополнительные полномочия – по назначению руководителя компании.