ОВК планирует разместить до 2,5 млн акций в рамках SPO в конце апреля

Объединенная вагонная компания (ОВК) намерена провести дополнительное публичное размещение (SPO) обыкновенных акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Компания планирует разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпуска. Начало SPO запланировано на конец апреля 2017 г.

Цена акции будет определена советом директоров исходя из рыночной стоимости и объявлена до начала SPO. Совместными букраннерами выступят «Ренессанс капитал», БКС, ИК «Ай ти тнвест» и «Атон».

«Акции будут предложены широкому кругу инвесторов, включая институциональных и розничных. SPO позволит привлечь дополнительный капитал для реализации стратегических проектов и оптимизации долговой нагрузки, что будет способствовать дальнейшему росту финансовых показателей и рыночной стоимости ОВК», – отметил генеральный директор ОВК Роман Савушкин.