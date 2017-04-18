В Лондоне задержан владелец индийской команды Formula 1

В Лондоне по запросу Индии задержан индийский бизнесмен Виджай Маллья, владелец команды Formula 1 Force India. Как передает Reuters, это объявила городская полиция. В Индии он обвиняется в мошенничестве. Позднее во вторник Маллья предстанет перед магистратским судом Вестминстера.

Индию бизнесмен покинул в марте, после того как местные банки подали в суд иски на $1,4 млрд. В эту сумму они оценивают долги разорившейся авиакомпании Kingfisher Airlines, принадлежащей Маллье. Свою вину бизнесмен отрицает, обвинения в свой адрес он неоднократно комментировал в Twitter, напоминает Reuters. Компания Малльи UB Group и МИД Индии пока не комментируют ситуацию.