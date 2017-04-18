Бизнес-омбудсмен Москвы предложил меры по борьбе с «потребительским экстремизмом»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев предложил штрафовать потребителей за неподтвердившиеся жалобы на бизнесменов. Как передает агентство «Москва», он заявил это на обсуждении правоприменительной практики столичного управления Роспотребнадзора. Надзорным органам уже запрещено реагировать на анонимки, напомнил бизнес-омбудсмен и предложил «идти дальше».

В своем докладе мэру и правительству Москвы мы предлагаем (и надеемся, что нас поддержит прокуратура), чтобы заявитель, если после проверки факты по его жалобе не подтверждаются, подвергался административному штрафу в связи с тем, что организовал множество неудобств бизнес-структуре», - сказал он.

Также Вышегородцев предложил ввести наказание для представителей органов контроля, не проверяющих обоснованность жалобы заявителя и не препятствующих «потребительскому экстремизму».