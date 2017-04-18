Греф предложил выманивать бизнес из тени пряником, а не кнутом

Президент - предправления Сбербанка Герман Греф предлагает стимулировать бизнес выходить из «тени» пряником, а не кнутом. Как передает ТАСС, он заявил это на конференции «Онлайн-кассы», когда обсуждались сложности перехода компаний на эти кассовые аппараты. Он убежден, что бизнесменам, которые начали работать легально, «нужны пряники, нельзя действовать только кнутом». «Нужно снижать налоговую нагрузку, нужно снимать налоговые проверки. Если бизнес абсолютно прозрачный, что там делать инспектору?» - считает руководитель Сбербанка.

«Открывая настолько бизнес, нужно менять всю философию и всю систему взаимоотношений государства и бизнеса, чего пока не происходит», - подчеркнул Греф. Законодательство должно стимулировать добросовестный бизнес к тому, чтобы открываться, добавил он.