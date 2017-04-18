Собянин ждет внедрения онлайн-касс роста собираемости налогов

Переход на онлайн-кассы в торговле в Москве позволит улучшить ситуацию со сбором налогов, считает мэр города Сергей Собянин. Как передает агентство «Москва», он заявил это на всероссийской конференции «Online-кассы – новые возможности ритейла», организованной Федеральной налоговой службой России.

«Я совершенно уверен, что уменьшения объема налога, который уплачивает торговля, не будет. За счет легализации произойдет действительно реальное увеличение. Мы видим это по сбору за торговлю, еще по ряду позиций. Не происходит при легализации уменьшение объемов. Даже если установлены какие-то льготы, даже если какие-то вычеты – происходит увеличение. Потому что объем серых схем нелегальной торговли, к сожалению, очень большой. И конечно, внедрение таких технологий позволит улучшить собираемость налогов», – сказал мэр.

Он добавил, что внедрение таких технологий в Москве скажется не только на экономике города, но и на экономике всей страны. «Торговля для Москвы – это 4 трлн товарооборота ежегодного и около миллиона человек, которые работают в системе торговли, – цитирует "Москва". – И это колоссальный пласт экономики, но и, естественно, товаропроизводящая сеть всего, что мы производим в нашей стране и закупаем за рубежом. Поэтому легализация этого сектора, транспарентность этого сектора имеет прямое воздействие не только на торговлю, но и на экономику города и страны в целом».

Покупатели, по словам градоначальника, также получат преимущества. «Покупатель впервые за всю историю торговли в стране может сам проверить достоверность наименования и цены товара, который продают. Одна из опций, которая заложена в новых кассовых аппаратах, – это возможность мгновенно проверить, а правильно ли вас отоварили, по той ли цене с вами рассчитались, по той ли цене, которая учтена в налоговой декларации. И это, конечно, тоже будет иметь огромное значение, когда все покупатели страны, все население страны сможет вместе с налоговой службой контролировать процесс торговли», – сказал Собянин. Как пример такого контроля он привел городской портал «Наш город», в системе которого на сегодняшний день, по его словам, зарегистрированы 1,3 млн москвичей, ежегодно отправляющих на портал 600 000–700 000 предложений и замечаний. «Я думаю, такой же процесс будет и в области торговли», – отметил он.

Кроме того, мэр добавил, что внедрение новой системы позволит создать транспарентную конкурентную среду. «На самом деле, казалось бы, простенький маленький аппарат, мне кажется, совершает настоящую революцию не только в области торговли, но и в области легальной экономики страны», – заключил градоначальник.