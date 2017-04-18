«Газпром» построит завод СПГ в Ярославской области стоимостью более 2 млрд рублей

ПАО «Газпром» планирует построить завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ярославской области, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер во вторник на брифинге в Ярославле.

«Принято решение о строительстве завода СПГ мощностью 40 000 т в год в Большесельском районе Ярославской области. Мы планируем, что объем инвестиций в проект составит более 2 млрд руб.», - сказал Миллер.

«Мы определили для себя газомоторное топливо как приоритетное направление работы. Мы упомянули завод СПГ в Ярославской области, такие же проекты будут появляться в других регионах России», - отметил он также.

По его словам, это позволит развивать локальную газификацию.

«В среднем по стране уровень газификации 67,2%. Несомненно, мы будем и дальше трубную газификацию (проводить), но все больше внимания будем уделять и газификации СПГ», - подчеркнул Миллер.