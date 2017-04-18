Россия ждет от Турции отмены ограничений на зерно

Россия и Турция в течение двух недель проведут интенсивные предметные консультации о сроках снятия ограничений во взаимной торговле. Как сообщил сайт правительства, об этом сегодня в Москве договорились вице-премьер России Аркадий Дворкович и вице-премьер правительства Турции Мехмет Шимшек.

«Участники отметили, что есть общее стремление снять максимальное количество ограничений, которые на данный момент существуют, в максимально короткие сроки... График будет предусматривать сроки, этапы снятия отдельных существующих ограничений», - говорится в сообщении.

«В ходе встречи Аркадий Дворкович также обратил внимание, что российская сторона в любом случае ждет от турецких партнеров отмены ограничений, введенных в этом году на поставки зерна», - сообщил сайт правительства.

С 15 марта российская сельхозпродукция может поставляться в Турцию только после уплаты пошлины: например, 130% на пшеницу и кукурузу, до 36% – на масло. По сути, пошлины являются заградительными. Эту меру инициировали турецкие экспортеры, которые рассчитывали на то, что Россия снимет запрет, действующий в отношении помидоров, огурцов и другой сельхозпродукции из Турции. С 1 января 2016 г. под запретом оказалось около 60% импортируемого из Турции в Россию продовольствия на сумму почти $300 млн в год. Потенциальные потери России от турецкого эмбарго оцениваются в $1,3-$1,5 млрд в год.