Илюмжинов будет участвовать в новых выборах президента FIDE

Кирсан Илюмжинов сказал ТАСС, что окончательно решил выдвигаться в 2018 г. на новые выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE). Окончательное решение он принял 18 апреля. «Я заручился поддержкой, - добавил он. - Никакие санкции США не помешают моей работе на посту президента». «Интерфаксу» он сказал, что уверен в победе.

Россия поддержит кандидатуру действующего президента FIDE Илюмжинова, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, который является председателем попечительского совета Российской шахматной федерации. «Мы считаем, что он сделал очень много для успешной работы ФИДЕ и популяризации шахмат в мире», - цитирует Пескова «Интерфакс».

26 марта на сайте FIDE появилось сообщение об отставке Илюмжинова с поста президента. Илюмжинов написал исполнительному директору FIDE Найджелу Фримену письмо о том, что эта информация является неверной. Сообщение о своей отставке он назвал провокацией и неудачной попыткой его сместить. «Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», – говорил он ТАСС. Позднее Илюмжинов подчеркнул, что не готов покинуть пост президента FIDE из-за санкций США.

Фримен 28 марта объяснял, что Илюмжинов на заседании президентского совета в Афинах несколько раз угрожал отказаться от поста президента и даже несколько раз повторил, что уходит.