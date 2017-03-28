FIDE объяснила происхождение новости об отставке Илюмжинова

Международная шахматная федерация FIDE ответила Кирсану Илюмжинову на его заявления о том, что он не уходил в отставку с поста президента этой организации. «На заседании президентского совета в Афинах вы несколько раз угрожали отказаться от поста, и в конце встречи три раза повторили "Я ухожу" перед тем, как выйти из помещения», – говорится в письме за подписью исполнительного директора FIDE Найджела Фримена. По его словам, 10 апреля по требованию членов совета эта ситуация будет обсуждаться на внеочередном заседании совета.

26 марта на сайте FIDE появилось сообщение о отставке Илюмжинова с поста президента. Оно до сих пор остается в открытом доступе. Илюмжинов написал Фримену письмо о том, что эта информация является неверной. Сообщение о своей отставке он назвал провокацией и неудачной попыткой его сместить. «Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», – говорил он ТАСС.

Слухи об отставке Илюмжинова не имеют под собой никакой почвы, заявил в понедельник и вице-президент FIDE, председатель Российской федерации шахмат Андрей Филатов.