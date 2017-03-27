Илюмжинов: Меня хотели подставить, сместить с поста президента FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил о том, что его хотели подставить. «Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», - пояснил он.

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация о том, что накануне на заседании совета организации в Афинах Илюмжинов объявил об отставке.

Илюмжинов возглавляет Международную шахматную федерацию с ноября 1995 г. Илюмжинов родился 5 апреля 1962 г. Он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

В мае 2016 г. Илюмжинов подал иск к минфину США. Он требует $50 млрд компенсации и извинения за введение в отношении него безосновательных санкций. В начале сентября того же года стало известно, что Илюмжинов попросил президента США Барака Обаму о встрече. Он написал письмо американскому лидеру. В нем он выразил готовность защищать свои права в американском суде. «Я обратился к Обаме и как к лауреату Нобелевской премии мира с тем, чтобы он согласно Биллю о правах человека защитил и мои права», – говорил Илюмжинов.

Минфин США ввел санкции в отношении Илюмжинова 25 ноября 2015 г. Американская сторона подозревает его в оказании материальной помощи сирийским властям и Центробанку Сирии.