Ткачев считает 60 рублей минимальным курсом доллара для выгодного экспорта сельхозпродукции из России

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает, что укрепление курса рубля негативно влияет на экспорт российской сельхозпродукции. По его оценке, для выгодного экспорта доллар должен стоит минимум 60 руб.

«Позиция Министерства сельского хозяйства следующая: мы считаем, что излишнее укрепление рубля достаточно негативно скажется, прежде всего, на экспорте нашей продукции, на конкурентоспособности и т. д.», - заявил Ткачев в эфире «России 24» в среду.

«Для нас 60 руб. за доллар - это минимальная цена, это то, что будет двигать нашу экономику, наш прогресс и, безусловно, создавало бы предпосылки для инвестирования в отрасль АПК», - сказал он, добавив, что «это касается не только АПК».