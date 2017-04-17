Эксперты подсчитали потери России от торговой войны с Турцией

Институт Гайдара, РАНХиГС и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития опубликовали очередной мониторинг экономической ситуации в России. Авторы документа подсчитали, что из-за запрета на ввоз турецких томатов Россия потеряла до $1,5 млрд. «Торговая война с Турцией из-за зимних томатов принесла в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму $1,3-1,5 млрд, судьба которого с точки зрения переориентации на другие рынки не ясна», – говорится в мониторинге.

Запрет на поставки турецких томатов и огурцов в РФ освободил для отечественного производства нишу стоимостью в $508 млн, говорится в обзоре. Однако, по мнению авторов документа, вопрос о том, смогут ли ее занять российские производители с ценой, удовлетворяющей покупателя, остается открытым.

«Во-первых, цена в магазине превышает до трех раз цену, по которой томаты ввозят в Россию.

Во-вторых, отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов, рассчитанную по всем импортерам. В-третьих, если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран», – говорится в документе.

По мнению авторов мониторинга, турецкий запрет как ответный шаг выглядит для России более болезненным. К тому же Турция смогла переориентировать потоки помидоров в страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы, – Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, и потеряла только 10% экспорта.