Reuters: China Development Bank может профинансировать покупку доли в «Полюсе»

China Development Bank, один из крупнейших китайских банков, может принять участие в финансировании покупки консорциумом китайских компаний доли в российской золотодобывающей компании «Полюс». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Один из собеседников агентства отметил, что переговоры идут и с другими банками, однако не назвал их.

Другой источник рассказал, что переговоры по сделке еще идут, обсуждается также и опцион на увеличение пакета в дальнейшем. По словам двух источников, переговоры пока продолжаются и у них нет определенных сроков завершения.

Участниками консорциума могут стать Zhaojin Mining и Hainan Mining, знают собеседники Reuters. «Полюс» и Fosun не стали комментировать эту информацию, в CDB, Zhaojin и Hainan Mining не ответили на запросы агентства.