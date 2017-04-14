«Полюс» может разместить до 25%

Размещение акций «Полюса», которое начали планировать еще в середине прошлого года, может состояться в ближайшее время. «Полюс» намеревается предложить инвесторам 10% в виде акций на Московской бирже и в виде расписок – на Лондонской в мае или июне, об этом написало агентство Bloomberg. Сейчас на Московской бирже обращается около 5% акций «Полюса», и в четверг капитализация компании составляла 561 млрд руб., или примерно $9,9 млрд по текущему курсу.

Размещение может пройти уже в ближайшее время, подтверждают два собеседника «Ведомостей», близкие к разным сторонам обсуждающейся сделки. Пока компания готовится: несколько предварительных встреч с инвесторами уже прошло.

«Полюс» готов предложить инвесторам до 25% акций золотодобывающей компании, рассказывают собеседники «Ведомостей», близкие к разным участникам встреч. Но компания решает: разместить ей сначала 10%, а потом – 15% или предложить 25% сразу, говорят они. За 10% «Полюс» хочет получить около $1 млрд – цена будет зависеть от рынка, говорят человек, близкий к одной из сторон сделки, и потенциальный покупатель.

Представитель «Полюса» от комментариев отказался.

«Ростех» подвинется 9,4 миллиарда рублей заплатило «СЛ-золото» за лицензию. У «Ростеха» в СП 49%, но он готов снизить участие до 25,1% и продать доли «Полюсу» за $141 млн в течение пяти лет

В декабре 2016 г. совет директоров «Полюса» одобрил допэмиссию. Акции может продать и основной владелец «Полюса» – Polyus Gold International, принадлежащая сыну Сулеймана Керимова, Саиду.

Меморандум о намерении купить 20–25% «Полюса» за сумму до $2 млрд есть у китайского частного фонда Fosun, ссылается «РИА Новости» на брошюру к российско-китайской межправительственной комиссии по инвестициям. О подготовке такого меморандума писал в прошлом году «Коммерсантъ». Позже агентство Bloomberg сообщало, что китайские Zhaojin Mining Industry и Zijin Mining Group тоже договариваются о покупке доли в «Полюсе». Но до сих пор ни об одной из сделок объявлено не было.

Очень странно, что «Полюс» делится с инвесторами размышлениями, продавать сразу 25% или сначала 10%, а потом 15%, – это может обернуться большим дисконтом, говорит человек, близкий к одному из покупателей. Вероятно, «Полюс» выторговывает наилучшие условия у китайского Fosun и у рынка: с одной стороны, китайцам было бы интересно зайти в компанию, имеющую листинг на Лондонской бирже, а с другой – рынок готов купить то, что предложено Fosun, «Полюс» просто ищет лучшие предложения, предполагает директор по инвестициям TKS Partners Андрей Третельников. Сейчас удачное время для размещения – с начала года золото подорожало на 5,5% и сейчас стоит $1226 за тройскую унцию.

У команды Керимова есть опыт привлечения китайских инвесторов – в 2012 г. одним из акционеров Polyus Gold был китайский фонд Chengdong Investment Corporation, дочерняя структура CIC. Вместе с ВТБ он выкупил 7,5% акций компании за $635 млн. CIC вышел из капитала Polyus Gold, когда структура Керимова-младшего объявила оферту акционерам и консолидировала компанию.

«Полюс» сейчас – лакомый кусок, считает топ-менеджер одной из компаний конкурентов. В начале года СП «СЛ-золото» (51% – у «Полюса», 49% – у «Ростеха», см. врез) выиграло аукцион на одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений золота – Сухой Лог. Такого актива нет ни у кого в мире, «Полюс» в этом числе чемпион отрасли, подчеркивает собеседник «Ведомостей». Но в нынешних рыночных условиях это нерентабельный проект, говорит один из потенциальных покупателей акций «Полюса». Несмотря на то что у «Полюса» есть проекты и на средней стадии развития, которые будут генерировать стабильный денежный поток (Благодатное, Куранах, Вернинское), масштабные проекты будут требовать все больше и больше инвестиций, предупреждает собеседник «Ведомостей».