Квартальная выручка X5 Retail Group выросла больше чем на четверть

В I квартале 2017 г. X5 Retail Group увеличила чистую розничную выручку на 26,4% в годовом измерении до 291,484 млрд руб. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет компании. Продажи входящей в Х5 сети «Пятерочка» за отчетный период выросли на 30,1% до 222,941 млрд руб., «Перекрестка» – на 19,8% до 44,964 млрд руб., «Карусели» – на 10,7% до 21,055 млрд руб.

Общее количество магазинов Х5 на конец декабря 2016 г. достигло 9187, напоминает «Прайм». Основными акционерами являются «Альфа-групп» (47,86% акций) и основатели «Пятерочки» (14,43%), 37,64% акций – в свободном обращении. EBITDA X5 Retail по итогам 2016 г. по МСФО увеличилась на 38,1% до 76,267 млрд руб.