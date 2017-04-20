«ВТБ капитал» подписал соглашение о продаже 25% «Пулково» консорциуму инвесторов

«ВТБ капитал» подписал соглашение о продаже консорциуму инвесторов 25% в управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота северной столицы». В состав консорциума входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Development Company и ряд ближневосточных и азиатских соинвесторов, а также Baring Vostok и связанные фонды, говорится в сообщении РФПИ.

В результате сделки доля «ВТБ капитала» снизится до 25,01%. Немецкая Fraport и катарский Qatar Investment Authority сохранят доли в 25% и 24,99% соответственно. Fraport также сохранит статус оператора аэропорта.

Сумма сделки не уточняется.