Транспорт
Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Троценко не придет в «Пулково»

РФПИ купит долю в «Пулково» без Романа Троценко

В консорциум покупателей включили только финансовых инвесторов
В РФПИ уверены в росте пассажиропотока и стоимости «Пулково»
В РФПИ уверены в росте пассажиропотока и стоимости «Пулково»
Евгений Егоров / Ведомости

Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и партнеров подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке пакета в аэропорте «Пулково», рассказал федеральный чиновник и подтвердил человек, близкий к одной из сторон сделки. Консорциум покупает 25% в кипрской компании Thalita Trading, которой принадлежит 100% ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, концессионер «Пулково»). Пакет продает «ВТБ капитал», у которого в результате останется 25,01%, другие совладельцы Thalita – немецкая Fraport (25%) и катарский суверенный фонд QIA (24,99%).

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