Топ-менеджера «Аэрофлота» заподозрили в хищении 25 млн рублей

Руководитель департамента авиакомпании «Аэрофлот» арестован по подозрению в мошенничестве на 25 млн руб. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.

По данным следствия, в ноябре 2014 г. одна из энергетических компаний столицы обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с ПАО «Аэрофлот» более 120 млн руб. в качестве оплаты за потребление электроэнергии в рамках договора между «Аэрофлотом» и ООО «Энергохолдинг». Суд вынес решение о полном удовлетворении требований истца.

«Учредитель ООО "Энергохолдинг" и его гендиректор, осознавая, что ПАО "Аэрофлот" может в порядке регресса взыскать указанную сумму с возглавляемой ими организации, вступили в преступный сговор, направленный на дачу взятки судье Арбитражного апелляционного суда. Узнав об этом, директор департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот" решил похитить эти средства», - сообщила представитель ММСУТ.

По данным следствия, директор департамента «Аэрофлота» предложил свою помощь в отмене решения Арбитражного суда Москвы путем передачи судье взятки в размере 25 млн руб. Получив в мае - июне 2015 г. в два этапа эту сумму, он похитил деньги.

Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина не признал свою вину, на время следствия в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу, отметила Морозова.