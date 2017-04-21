Forbes назвал пять самых богатых женщин России

Первое место в списке самых богатых женщин России по версии журнала Forbes заняла супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президент компании Inteco Management Елена Батурина. За год ее состояние сократилось с $1,1 млрд до $1 млрд, что обеспечило ей падение на 25 позиций (90-е место в общем рейтинге Forbes).

Второе место второй год подряд принадлежит Елене Рыболовлевой (168-е место в топ-200, опустилась на 26 пунктов), которая получила свое состояние в размере $600 млн после развода с Дмитрием Рыболовлевым (15-е место).

На третьей строчке оказалась председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» Наталия Филева, впервые попавшая в топ-200 и занявшая 171-е место ($600 млн).

Четвертое и пятое места заняли генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и акционер завода по производству детского питания и минеральной воды «Прогресс» Ольга Белявцева (по $500 млн). Они не вошли в большой список Forbes.