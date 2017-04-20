Леонид Михельсон вновь возглавил российский рейтинг Forbes

Совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон второй год подряд возглавил рейтинге 200 богатейших бизнесменов страны по версии Forbes. По данным журнала, его состояние составило $18,4 млрд.

Вторую строчку занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который в прошлом году был лишь на шестой позиции. По данным журнала, его состояние равняется $17,5 млрд (плюс $6,6 млрд за год).

Третье место в рейтинге Forbes досталось владельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, который поднялся с восьмой строчки. Его состояние оценивается в $16,1 мдрд.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг поднялся на 36 строчек вверх по сравнению с 2016 г., заняв 39-е место. Его состояние Forbes оценил в $2,6 млрд, тогда как в 2016 г. его состояние оценивалось в $1 млрд (75-е место).

Впервые в топ-100 попал основатель «В контакте» и Telegram Павел Дуров с состоянием, которое выросло до $950 млн.

Forbes отмечает, что совокупное состояние 200 богатейших россиян за год выросло на $100 млрд до $460 млрд. При этом число долларовых миллиардеров в стране увеличилось с 77 до 96.