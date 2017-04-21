Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 апреля 2017 года

Политика

Во Франции начато антитеррористическое расследование в связи с атакой на полицейских на Елисейских полях в четверг вечером. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное в России «Исламское государство». Это произошло за считанные дни до президентских выборов читать на WSJ.com читать на FT.com

В Венесуэле в четверг второй день продолжались антиправительственные протесты. Демонстранты обещают продолжать бороться, чтобы свергнуть президента Николаса Мадуро читать на FT.com

Подозреваемый в атаке на автобус футбольного клуба Borussia Dortmund пытался с помощью взрыва заработать на падении котировок акций клуба. Им оказался мужчина, имеющий гражданства России и Германии читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на конференции в Вашингтоне, что администрация президента представит предложения по налоговой реформе «очень скоро» читать на WSJ.com

Зарубежные компании получили в I квартале в США больше госконтрактов, чем когда-либо в этот период за последнее десятилетие. Трампу, который пытается загрузить работой отечественных производителей, будет трудно переломить этот тренд читать на WSJ.com

Начало года стало хорошим периодом для инвесторов, потому что они надеялись на ускорение роста экономики и инфляции в США и Китае. Но признаки того, что эти тренды будут развиваться, сходят на нет. Причем спрос со стороны Китая имеет даже большее значение для мировой экономики, но там сейчас накапливаются проблемы, хотя серьезного ухудшения ситуации пока ждать вроде бы не приходится. С другой стороны, экономическая ситуация в развивающихся странах Азии улучшается и вне связи с США и Китаем читать на FT.com

Индексы деловой активности PMI показывают, что экономика еврозоны и, в частности, Франции продолжает восстанавливаться, несмотря на политические риски читать на WSJ.com читать на FT.com

До 1 млрд человек выйдут на рынок труда к 2030 г., по оценкам Всемирного банка. Но темп создания новых рабочих мест намного ниже. Пока не будет решена проблема безработицы среди молодежи, положить конец бедности не удастся читать на FT.com

Российские магнаты извлекли выгоду из роста цен на сырье, свидетельствует список Forbes. У некоторых из них состояние за год выросло на миллиарды долларов читать на FT.com

Индустрия

Администрация президента США Дональда Трампа начала расследование по поводу того, нужно ли ограничивать импорт стали в целях национальной безопасности. Оно может привести к новым пошлинам на импорт. Это может стать первым значительным протекционистским шагом Трампа, обещавшего сильно изменить торговую политику читать на WSJ.com читать на FT.com

Германия раскритиковала инициированное Трампом расследование по стали и призвала США следовать правилам ВТО читать на WSJ.com

Дональду Трампу будет непросто сдерживать импорт на американском рынке стали - цены на нем одни из самых высоких в мире, а крепкий доллар делает импорт более выгодным читать на WSJ.com

Крупнейшие акционеры горнодобывающей компании BHP Billiton вслед за инвестором-активистом Elliott Advisors призывают ее отделить свой нефтяной бизнес в США читать на FT.com

Крупные авиакомпании пытаются конкурировать с лоукостерами, предлагая дешевые авиабилеты, но приобретающие их пассажиры лишены когда-то стандартных удобств. В то же время эти авиакомпании повышают комфорт пассажиров бизнес-класса читать на WSJ.com

Автомобили

General Motors прекращает работу в Венесуэле после того, как власти страны неожиданно захватили его завод в связи с судебным разбирательством GM с местной компанией читать на WSJ.com

Tesla в четверг отозвала 53 000 электромобилей из-за дефекта стояночного тормоза читать на WSJ.com

BMW в четверг сообщила о росте продаж на 5,3% до рекордных 587 237 автомобилей в I квартале. Она стала уже третьим немецким автопроизводителем в этом месяце, представившим квартальные результаты раньше запланированного срока, так как они превзошли ожидания читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в пятницу утром немного снизились. Инвесторы сосредоточены на росте добычи в США читать на WSJ.com

И демократы, и республиканцы в США против того, чтобы Exxon Mobil получила право возобновить сотрудничество с «Роснефтью» в обход санкций читать на WSJ.com

Сhevron проиграла в Австралии суд налоговым органам, требующим от нее заплатить $256 млн в связи с займом, взятом в 2003 г. для финансирования крупного газового проекта в стране. Это служит сигналом для других транснациональных корпораций, действующих похожим образом в Австралии читать на FT.com

Австралийская инвесткомпания Macquarie приобрела за 2,3 млрд фунтов у британского правительства Green Investment Bank, инвестирующий в возобновляемую энергетику читать на WSJ.com

Финансы

Повышение процентных ставок в США может принести местным банкам за год дополнительные $11 млрд. Американские заемщики уже начинают чувствовать рост процентных ставок, тогда как ставки по депозитам остаются очень низкими. Но некоторые инвесторы обеспокоены, что вскоре банки будут извлекать из этого уже не такую большую выгоду читать на FT.com

Deutsche Bank заплатит $157 млн штрафа ФРС США за нарушение правил торговли на валютном рынке и правила Волкера читать на WSJ.com читать на FT.com

BlackRock и другие крупные управляющие фондами впервые заявляют, что они не против включения торгующихся в Китае акций в ключевые мировые фондовые индексы читать на WSJ.com

Китайские фондовые индексы на этой неделе сильно снизились после того, как регуляторы предприняли новые попытки бороться со спекулянтами читать на WSJ.com

Действующие лица

Со стороны гендиректор M&T Bank Боб Уилмерс выглядит просто руководителем еще одного скучного регионального американского банка. Но это не так. Уилмерс владеет виноградником во Франции и в 83 года ездит в свой офис на Манхэттене на дряхлом велосипеде читать на WSJ.com

Технологии

Samsung связывает большие надежды с началом продаж на этой неделе смартфонов Galaxy S8 в США. Но в Южной Корее некоторые потребители уже жалуются на красный оттенок на экранах этих смартфонов читать на WSJ.com

Китайский интернет-регулятор хочет, чтобы Apple строже следила за App Store. Он уже предупредил три онлайн-видео сервиса лучше следить за тем, чтобы их контент не нарушал запрет на порнографию читать на WSJ.com

Verizon потеряла более 300 000 абонентов в I квартале несмотря на возвращение своего безлимитного тарифа. Ее прибыль за этот период сократилась на 20% до $3,45 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Илон Маск подтвердил, что займется разработкой технологий, связывающих мозг с компьютером. Он станет гендиректором стартапа Neuralink читать на WSJ.com

Медиабизнес

Онлайн-издательства пытаются понять, как план Google ввести блокировку рекламы в браузере Chrome может повлиять на их бизнес. Они обеспокоены, что власть Google может увеличиться читать на WSJ.com

Ведущий Билл О'Райли, покидающий канал Fox News из-за скандала по поводу сексуальных домогательств, получит до $25 млн компенсации. Это почти соответствует его заработку за год читать на FT.com

Потребительский рынок

Наследники Микеле Ферреро, основателя Ferrero, меняют стратегию компании на фоне роста конкуренции и изменения потребительских предпочтений читать на FT.com

Американские фермеры были одними из главных сельхозпроизводителей в мире, но рекордные урожаи в Бразилии и России, из-за которых, в частности, упали цены на пшеницу и соевые бобы, подрывают их позиции читать на WSJ.com

Менеджмент

Схемы ученичества помогают удерживать безработицу в Германии на низком уровне. Другие страны хотят повторить эту успешную модель подготовки специалистов, но это может оказаться непросто читать на FT.com

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