Орешкин привел аргумент в пользу направления средств от приватизации «Совкомфлота» в компанию

Министр экономического развития Максим Орешкин привел новые аргументы в пользу направления части средств от приватизации «Совкомфлота» в саму компанию, против которого выступает Минфин. Поделившись с «Совкомфлотом» частью доходов, Россия сможет рассчитывать на увеличение стоимости компании, что позволит в дальнейшем продать ее акции дороже, заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

«Что очень важно, что сейчас по мере улучшения бюджетной ситуации мы теперь более комплексно подходим к структурированию сделок по приватизации, в частности при первичной продаже "Совкомфлота" будем направлять часть вырученных средств в компанию. Чтобы они шли на развитие, тем самым, компания в дальнейшем прибавляла в стоимости и, когда мы будем уже проводить вторичное размещение, стоимость пакета была выше», - подчеркнул министр.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов ранее поручил Росимуществу проработать к середине мая окончательный алгоритм сделки по «Совкомфлоту». Орешкин в марте уже заявлял, что 75% от приватизации получит государство, 25% - «Совкомфлот». Такая схема, по его словам, позволит и пополнить бюджет, и снизить долговую нагрузку компании.

Однако Минфин направление части средств от приватизации «Совкомфлота» в саму компанию не поддерживает: по мнению министерства, все средства от продажи пакета должны поступить в бюджет. Он и так недополучит средства в связи с тем, что госпакет ВТБ в этом году продан не будет, отмечал Минфин.