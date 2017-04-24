В Греции порт Салоники продали за 232 млн евро

Консорциум из трех компаний выиграл международный тендер на концессию порта Салоники до 2051 г., передает «РИА Новости». В консорциум входят Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS. За 67% акций порта было предложено 231,926 млн евро.

Общая стоимость договора составляет 1,1 млрд евро. Помимо выплаты 231,926 млн евро консорциуму предстоит выплатить обязательные инвестиции в размере 180 млн евро в следующие семь лет и ожидаемый доход для греческого государства от концессионного соглашения (3,5% от оборота порта Салоники) общей стоимостью более 170 млн евро. В общую сумму также включены ожидаемые дивиденды на оставшиеся 7,22% акций и инвестиции помимо обязательных.

Тендерные документы будут представлены в ближайшие недели в контрольную комиссию для проверки, и затем, после ее одобрения, будет подписано соглашение о покупке акций.