Роскачество: 37% сгущенного молока не соответствует ГОСТу

Роскачество провело исследование сгущенного молока: в 37% случаев продукция не соответствует заявленному ГОСТу и не может называться сгущенным молоком. Всего было проверено 27 торговых марок, продукция под которыми была произведена в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Орловской и Смоленской областях, Республике Башкортостан и Краснодарском крае, а также в Белоруссии (несколько образцов). При этом исследовалась продукция с 8,5% жирности, которая маркировалась как «сгущенное молоко цельное».

Согласно ГОСТу и техрегламенту, при производстве сгущенного молока не должны использоваться ни растительные жиры, ни искусственные загустители и добавки. «Если же к молоку добавляются крахмал и растительные жиры, то это уже не сгущенное молоко, а молокосодержащий продукт, который может называться "Сгущенка", "Варенка", "Сгущеночка", но только не "Сгущенное молоко", - отметили в Роскачестве.

Ни в одном из продуктов не было найдено пальмовое масло, но в 10 случаях «гостированное» сгущенное молоко не дотянуло до заявленного уровня качества. Например, продукция под марками «Белгородские молочные продукты», «Карламанский продукт», «Любимая классика» и «Наша семья» были разбавлены крахмалом.

Еще один критерий качества - это уровень содержания лактозы, так называемого молочного сахара. «Повышенное содержание лактозы может означать, что продукт сделан не по ГОСТу, а путем рекомбинирования, причем с использованием сухого обезжиренного молока и сыворотки», - прокомментировала руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева. Повышенный уровень лактозы эксперты Роскачества обнаружили в сгущенке «Белгородские молочные продукты», «Главпродукт», «Главпродукт Экстра», «Избенка», «Карламанский продукт», «Молочная страна "Халяль", "Сладеж", "Смешная корова" и FineLife.

Пониженная или повышенная вязкость сгущенного молока также свидетельствует, что продукт был произведен с нарушением ГОСТа. Такие недочеты обнаружены при проверке марок «Молочная страна "Халяль" и "Рогачев". А повышенный уровень сахарозы обнаружен в сгущенном молоке "Белгородские молочные продукты" и "Деревенские молочные продукты".

Еще одно нарушение - это повышенная массовая доля влаги, выявленная у образцов «Любимая классика», «Молочная страна "Халяль", "Кореновский МКК", "Наша семья" и "Советское". Остальные проверенные образцы соответствуют заявленным стандартам. При этом на получение российского знака качества может претендовать сгущенное молоко "Волоконовское" и "Коровка из Кореновки".