Российская делегация в среду вылетает на переговоры в Турцию

Делегация России в среду вылетает в Турцию на переговоры по урегулированию торговых отношений, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, делегация «на уровне заместителей министров». В частности, от Минсельхоза в ее состав включён замминистра Евгений Непоклонов, от Минэкономразвития - замминистра Алексей Груздев.

В пресс-службе Минсельхоза «Интерфаксу» подтвердили, что Непоклонов в среду летит в Турцию. Кроме того, ведомство в российской делегации будет представлять директор департамента международного сотрудничества Ольга Гаршина.

В настоящее время основным вопросом взаимной торговли между двумя странами является вопрос поставок в Турцию российской пшеницы и турецких овощей, прежде всего помидоров, в Россию.

Турция, один из крупных покупателей российской пшеницы, с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза некоторых видов растительной продукции. Теперь пшеницу и кукурузу в Турцию российские экспортеры могут поставлять по пошлине в 130%, рис - в 45%, подсолнечный шрот - в 13,5%, бобовые - в 9,7%, подсолнечное масло - в 36%.

На минувшей неделе в Москве проблемы в торговле были обсуждены на переговорах вице-премьера Аркадия Дворковича и вице-премьера правительства Турции Мехмета Шимшека. Стороны договорились в ближайшие две недели провести консультации по разрешению создавшихся проблем.