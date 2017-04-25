Дворкович считает преждевременным обсуждение сроков снятия запрета на ввоз томатов из Турции

Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает преждевременным обсуждение сроков снятия запрета на поставки томатов из Турции.

«Я точно не готов говорить, когда мы будем отменять ограничения на ввоз томатов, как не готов говорить, что эти ограничения точно останутся навсегда. Могут быть определенные меры, которые позволят учесть интересы и наших производителей, и турецких, будем их обсуждать. Но точно это будут не первоочередные меры», - сказал он, добавив, что «не стал бы ставить томаты на первое место» (в обсуждении торговых проблем с Турцией).

«Вместе с томатами у нас сохраняется порядка семи, может быть, чуть больше видов продукции, по которым остались ограничения. Это, в частности, яблоки, груши, виноград, огурцы. С ними ситуация проще, и я думаю, мы быстрее сможем снять ограничения, если увидим позитивные решения со стороны турецких коллег», - заявил вице-премьер.

Он напомнил, что у Россельхознадзора очень много вопросов по качеству. «Уровень нитратов во многих партиях томатов, приходящих из Турции, превышает допустимые нормы или находится очень близко к этим пределам. У российских томатов содержание нитратов в разы меньше, - заявил Дворкович. - Поэтому, даже если когда-то и допустим турецкие томаты, то будем жестко контролировать их качество. И не факт, что весь поток будет приходить на российский рынок, может, только какая-то его небольшая часть».

Вместе с тем он сообщил, что в настоящее время обсуждаются последующие шаги по снятию ограничений на поставки плодоовощной продукции из Турции, «но только при условии, что будут отменены ограничительные меры по нашему зерну».