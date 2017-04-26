«Яндекс» может продать около 15% «Яндекс.Такси» за $150-200 млн – «Коммерсантъ»

«Яндекс.Такси» надеется привлечь $150-200 млн, узнал «Коммерсантъ». По информации двух источников газеты в инвестсообществе, организатором сделки по привлечению средств для сервиса стал банк JP Morgan. Уже проведены консультации с европейскими и азиатскими инвесторами, прежде всего с теми, кто уже вложился в сервисы онлайн-такси, среди них Softbank Capital, Tiger Global, рассказал один из источников издания. В России, по его оценке, таких инвесторов мало, для примера он назвал Baring Vostok и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По его сведениям, возможность инвестиций в «Яндекс.Такси» обсуждалась со Сбербанком, который в конце 2016 г. предоставил $100 млн сервису такси Gett.

В «Яндекс.Такси», Сбербанке, ВТБ, РФПИ и Baring Vostok от комментариев отказались. В JP Morgan на запрос издания не ответили.

По оценке UBS, стоимость «Яндекс.Такси» составляет $1,2 млрд. Привлечение $150-200 млн при такой оценке может означать продажу 12,5-16,7% компании, пишет газета. Из отчета «Ренессанс капитала» следует, что «Яндекс.Такси» приносит «Яндексу» убыток по EBITDA: расходы на этот сервис в IV квартале 2016 г. составили около 1,3 млрд руб. Управляющий одного инвестфонда считает, что «Яндекс.Такси» в глубоком минусе с точки зрения рентабельности, компания активно тратит деньги на маркетинг и субсидии водителям, поэтому и пытается найти деньги на рынке. Еще один источник считает, что «Яндекс» просто хочет показать инвесторам, что «Яндекс.Такси» — самостоятельный бизнес, «когда у сервиса появятся новые совладельцы, это даст возможность рынку более высоко оценивать весь "Яндекс"». Еще один источник считает, что $150-200 млн нужны «Яндекс.Такси» на поглощения: по его данным, сервис интересуется покупкой служб такси «Максим» и InDriver.