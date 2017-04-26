«Лукойл» может выплатить финальные дивиденды за 2016 год в размере 120 рублей на акцию

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2016 г. в размере 120 руб. на акцию, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании. Дату закрытия реестра акционеров для их получения предлагается установить на 10 июля. Годовое собрание акционеров намечено на 21 июня.

За первые девять месяцев 2016 г. «Лукойл» выплачивал 75 руб. на акцию. Таким образом, вместе с промежуточными дивидендами суммарные выплаты акционерам за 2016 г. составят 195 руб. на акцию.

Вице-президент компании по финансам Александр Матыцын в марте говорил, что дивиденды «Лукойла» за 2016 г. вырастут по отношению к предыдущему году как минимум на 5,4% - на уровень официальной инфляции. Суммарные дивиденды за 2015 г. составили 177 руб. на акцию, это было на 14,9% больше показателя 2014 г.